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От 1769 до 2189: Как изменился размер прожиточных минимумов с 1 декабря

01.12.20 19:38
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

С 1 декабря в Украине вырос прожиточный минимум, как это предусмотрено статьей 7 закона о госбюджете на 2020 год. Так, теперь нормативный показатель составляет 2189 грн, передает «Громадське радіо».

Для основных социальных и демографических групп населения с сегодняшнего дня прожиточный минимум таков:

  • для детей до 6 лет – 1921 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет – 2395 грн;
  • для трудоспособных лиц – 2270 грн;
  • для лиц, утративших трудоспособность – 1769 грн.

Это третье повышение прожиточного минимума в 2020 году. Первое было с 1 января – 2027 грн, второе с 1 июля – 2118 грн. От прожиточного минимума зависят пенсии украинцев и другие выплаты.

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