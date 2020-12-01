От 1769 до 2189: Как изменился размер прожиточных минимумов с 1 декабря

С 1 декабря в Украине вырос прожиточный минимум, как это предусмотрено статьей 7 закона о госбюджете на 2020 год. Так, теперь нормативный показатель составляет 2189 грн, передает «Громадське радіо».

Для основных социальных и демографических групп населения с сегодняшнего дня прожиточный минимум таков:

для детей до 6 лет – 1921 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 2395 грн;

для трудоспособных лиц – 2270 грн;

для лиц, утративших трудоспособность – 1769 грн.

Это третье повышение прожиточного минимума в 2020 году. Первое было с 1 января – 2027 грн, второе с 1 июля – 2118 грн. От прожиточного минимума зависят пенсии украинцев и другие выплаты.