Высотой в 23 метра: В «ДНР» сообщили, когда зажгут главную «республиканскую» елку

В неподконтрольном украинской власти Донецке приступили к установке главной новогодней елки. Ее открытие состоится 25 декабря. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщил «мэр» города Алексей Кулемзин.

«Сегодня начался монтаж главной новогодней елки города и Республики, торжественное открытие которой состоится 25 декабря в 17:00», – цитируют Кулемзина местные интернет-ресурсы.

Традиционно елку установят на площади Ленина. Это будет сборная конструкция из искусственных веток, высота – 23 м и диаметр основания – 9 м.

Елка будет украшена новыми светодиодными фигурами разных цветов, а также игрушками – бантами, звездами, колокольчиками, подарочными мешочками и пр. Декорацию дополнит светодиодная гирлянда общей протяженностью 3500 м. На вершине установят объемную звезду ярко-белого цвета со стробоскопическим эффектом.

В районе площади установят около 40 арт-объектов.

Также иллюминацией украсят улицы города. Ведется монтаж светодиодных консолей, которые украсят фонари вдоль дорог, парки и скверы, фонтаны, фасады и окна зданий.

Несмотря на пандемию, новогодние гулянья в Донецке отменять не будут.