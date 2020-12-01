Медики из Винницы получили аппарат ИВЛ класса от Фонда Рината Ахметова

Сегодня, 1 декабря, Фонд Рината Ахметова и компания ДТЭК передали аппарат искусственной вентиляции легки производства Франции Винницкому областному клиническому центру профилактики и борьбы со СПИДом. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Винницкая область – 20-й регион Украины, куда были переданы аппараты ИВЛ в рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине". Это самая крупная, системная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медучреждениям в борьбе с коронавирусом. Государственные больницы получили уже почти 190 аппаратов ИВЛ от Фонда и бизнесов группы SCM. Помимо этого оборудования медикам были переданы более 200 тысяч средств индивидуальной защиты и расходных материалов и 337 тысяч экспресс-тестов», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Директор «ДТЭК Ладыжинская ТЭС» Игорь Снегин отметил, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходимо объединить усилия бизнеса, общества и власти. «Точечная помощь не приносит результата. Поэтому Ринат Ахметов объединил усилия Фонда и бизнеса, в частности компании ДТЭК. Ринат Леонидович выделил 300 млн грн для закупки оборудования и расходных материалов, необходимых медикам», – сказал он.

«Мы решили на базе этого Центра создать областную инфекционную клиническую больницу, которой до сих пор не было на территории Винницкой области. И мы благодарны социально ответственному бизнесу за этот аппарат ИВЛ высокого класса. Хочется отметить, что еще в мае Фонд Рината Ахметова передавал нашему региону экспресс-тесты на коронавирус», – говорит глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов.

Главный врач Винницкого областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИДом Игорь Матковский подчеркнул, что аппараты ИВЛ имеют исключительное значение в борьбе с коронавирусом: «Я шесть месяцев проработал простым врачом-инфекционистом в ковидном отделении и знаю не сверху, а снизу, зачем нужны аппараты искусственной вентиляции легких, особенно высокого класса. Я лично, наша клиника и, думаю, вся наша область благодарны Фонду Рината Ахметова за такое оборудование. Уверен, что оно спасет не одну человеческую жизнь».

Вместе с аппаратом ИВЛ врачи отделения интенсивной терапии получили комплекты медицинской спецодежды, пошитые для них по индивидуальным размерам по спецзаказу Фонда.

В пресс-службе напомнили, что «Борьба с COVID-19 в Украине» – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих «скорых» задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.