По борьбе с фейками: Арестович стал также советником Ермака

Пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович был назначен также внештатным советником руководителя Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Представляя Алексея Арестович на встрече с руководителями профильных ведомств, глава ОП Андрей Ермак отметил, что сегодня в украинском информационном пространстве тиражируется много фейков, искаженной информации и необоснованных обвинений, на которые нужно своевременно и качественно реагировать.

«Задача господина Арестовича – предоставить исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или обвинений», – пояснил Ермак.

Среди задач его нового советника – согласование позиций профильных ведомств и наработки «единого голоса».

Ермак выразил надежду, что Арестович построит конструктивное взаимодействие со всеми представителями сектора безопасности и обороны Украины.