В Мариуполе переселенка из Донецка собрала женскую команду по хоккею

В Мариуполе стартовали первые тренировки женской команды по хоккею. Участницами стали аматоры, прошедшие запись и собеседование. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Занятия будут проходить на Ледовой арене, три раза в неделю. Также обязательными для хоккеисток станут занятия в спортзале.

По словам помощника тренера и инициатора данного проекта Екатерины Кочерги, она давно мечтала создать женскую хоккейную. Екатерина – переселенка из Донецка, в родном города она и познакомилась с хоккеем. «В 2013 году я пришла на первую тренировку по хоккею. Именно тогда захотела играть в женской сборной. Когда жила в Донецке, тренировалась с парнями и только через год меня взяли в любительскую команду "Легион", где я стала играть в хоккей», – рассказала Кочерга.

Сейчас в женской мариупольской команде порядка 10 человек. С названием пока не определились, но многие уже называют их «Стальными чайками».

В Украине уже есть три команды хоккеисток – в Киеве, Днепропетровске и Харькове. Проходит ежегодный чемпионат страны.