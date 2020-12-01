И продажа, и аренда: На Донетчине выросли цены на жилье (Видео)

В Донецкой области выросли цены на жилье – как на покупку, так и аренду. В спросе – небольшие квартиры, дома покупают реже.

Ирина арендует квартиру в Покровске. «Я долгое время жила в Днепре, и там за 5 тыс. грн можно было снять неплохую квартиру. Для меня было большим удивлением, что здесь такие же цены. Хотя областной Днепр и Покровск – разница между городами очевидная. Поэтому очень сильно выросли цены», – говорит женщина.

Аренда 1-комнатной квартиры без мебели в Покровске стартует от 2000 грн. Оборудованная и с ремонтом – дороже. «Аренда где-то от 3500 грн, отдельно оплачивается коммуналка. Все дорожает, цены растут. Наверное, из-за этого и квартиры дорожают», – рассуждает покровчанка Татьяна.

В Мариуполе и Краматорске цены на аренду – от 3000 грн и выше.

Кто решил купить жилье – необходимо спешить, т.к. и на этом рынке цены растут. По словам риелторов, если летом квартира в центральных городах Донетчины стоила 10 тыс. долларов, то сейчас за такую же просят 12 тыс. долл.

«Это в связи с повышением курса доллара, ростом спроса. Из-за этого люди цены тоже начали поднимать», – поясняет риелтор из Покровска Антонина Мирошниченко.

Стоимость зависит также от состояния помещения и места размещения.

«Мы мониторим рынок по области. Вот в Курахово есть 1-комнатные квартиры, которые тоже продают за 15 тыс. долл. В Покровске самая дорогая квартира – 35 тыс. долл., это 3-комнатная с дорогим ремонтом», – отмечает риелтор из Покровска Елена Красная.

Местные жители также возмущены ситуацией. «Руины на микрорайоне продают за 25 тыс. долл. Квартирой за миллион уже никого не удивить», – отмечает покровчанка Виктория Мельник.

«Цены космические – что на дом, что на квартиру», – подтверждает Светлана Швайко.

Квартиры на первых и последних этажах – дешевле. На них продавцы делают скидку до 15%.

При этом специалисты не дают прогнозы – будут ли и далее расти цены на жилье.

Как сообщалось ранее, стартовая цена продажи 1-комнатной квартиры на вторичном рынке в Мариуполе начинается от 12 тыс. долл. (однушка в плохом районе или без ремонта в отдаленном районе). В Краматорске за аналогичную квартиру просят 10 тыс. долл. (хрущевка без ремонта на окраине).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»