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В ВСУ сообщили, сколько военных умерли от коронавируса

01.12.20 21:25
Фото freeradio.com.ua
Фото freeradio.com.ua

За время пандемии от коронавируса скончались 26 военнослужащих Вооруженных силах Украины. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает командование медицинских сил ВСУ. человек госпитализирован

За прошедшие сутки зарегистрировано 137 новых случаев заболевания COVID-19, из ни 21 человек госпитализирован.

По состоянию на сегодня за все время пандемии в ВСУ коронавирус подтвержден у 10 367 военных, из них

  • выздоровели – 7296 чел. (70% от всех заболевших);
  • на лечении – 3045 чел. (29%);
  • летальных исходов – 26 (0,3%).

«В изоляции (в том числе самоизоляция) находится 431 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток – 75 человек», – отметили в командовании медсил.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 4 ноября коронавирус подтвержден у 31 военнослужащего Операции Объединенных сил.

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