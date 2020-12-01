В ВСУ сообщили, сколько военных умерли от коронавируса

За время пандемии от коронавируса скончались 26 военнослужащих Вооруженных силах Украины. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает командование медицинских сил ВСУ. человек госпитализирован

За прошедшие сутки зарегистрировано 137 новых случаев заболевания COVID-19, из ни 21 человек госпитализирован.

По состоянию на сегодня за все время пандемии в ВСУ коронавирус подтвержден у 10 367 военных, из них

выздоровели – 7296 чел. (70% от всех заболевших);

на лечении – 3045 чел. (29%);

летальных исходов – 26 (0,3%).

«В изоляции (в том числе самоизоляция) находится 431 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток – 75 человек», – отметили в командовании медсил.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 4 ноября коронавирус подтвержден у 31 военнослужащего Операции Объединенных сил.