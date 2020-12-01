В Константиновке решили «доплачивать» жителям, заключившим контракт с ВСУ

В Константиновке из городского бюджета решили выплачивать единовременное пособие тем, кто подписал первый контракт с Вооруженными силами Украины. За это на сессии проголосовали местные депутаты, передает «Вільне радіо».

Соответствующий пункт прописали в «Программе обеспечения мероприятий территориальной обороны, мобилизационных мероприятий, призыва граждан на срочную военную службу и военную службу по контракту на территории города Константиновки на 2021-2023 годы».

В частности, за 3 года планируют потратить 410 тыс. грн на территориальную оборону: проведение учений, перевозку военнослужащих на сборы, обеспечение связи между различными службами при возникновении чрезвычайной ситуации и оборудование пункта управления.

Еще 100 тыс. грн запланировали на изготовление агитационной продукции

А 660 тыс. грн направят на повышение престижа службы в ВСУ по контракту, из них:

60 тыс. грн – на оплату осмотров у психиатра и нарколога кандидатов в военнослужащие;

600 тыс. грн – на поощрение тех, кто заключил первый контракт с ВСУ.

«Это единовременное пособие. Сейчас у нас проходит комплектование боевых частей. Человеку, который подпишет контракт, надо будет ехать, возможно, что-то докупить. Поэтому решили сделать такое поощрение. Какой именно будет сумма на одного человека – сейчас сказать трудно, все зависит от финансирования, возможно будут вноситься какие-то изменения. Мы рассчитывали на сумму 2000 грн. Для сравнения, в Бахмуте это 5000 грн», – объясняет заместитель военного комиссара Константиновского объединенного городского терцентра комплектования Емельян Бадулин.

Всего на программу за три года планируют потратить 1 млн 170 тыс. грн из городского бюджета.

Отметим, что согласно постановлению Кабинета министров Украины «О денежном обеспечении военнослужащих…», при подписании первого контракта также предусмотрена единовременная денежная помощь из государственного бюджета. Например, для рядовых это 8 размеров прожиточного минимума, установленных на 1 января календарного года (сейчас это 16 816 грн), для офицеров – 10 прожиточных минимумов (21 020 грн).