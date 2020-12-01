На Донетчине сообщили о количестве инфицированных ВИЧ / СПИД

В Донецкой области ВИЧ-инфекция подтверждена у 12 189 жителей, в этом году диагноз ВИЧ установлен 400 лицам. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Среди инфицированных 10 747 человек получают антиретровирусное лечение.

В 2020 году от ВИЧ-инфекции в области умерло 170 больных, в т.ч. от СПИДа – 152 человека, что на 17% ниже чем в 2019 году.

На Донетчине медицинская помощь, а также консультации по вопросам ВИЧ-инфекции / СПИДа предоставляются в КНП «Донецкий областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» – г. Славянск, ул. Ярослава Мудрого, 13, тел. (050) 423-12-63. А также в иных лечебных учреждениях региона.

В Украине с начала 2020 года от болезней, вызванных ВИЧ, в Украине умерло 1,8 тыс. чел.

Сегодня, 1 декабря, во всем мире отмечают День борьбы со СПИДом.