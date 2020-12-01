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«Шахтер» в Киеве обыграл «Реал»

01.12.20 22:00

Сегодня, 1 декабря, в рамках Лиги чемпионов «Шахтер» обыграл «Реал Мадрид» – 2:0. Матч прошел в Киеве на НСК «Олимпийский».

Первый гол «горняки» забили на 57-й минуте игры. «1:0. Коваленко отдает между защитников на Марлоса, мяч рикошетит от Менди, Дентиньо влетает и в касание решает!», – описывается ситуация в онлайн-трансляции на сайте ФК «Шахтер».

Второй мяч в ворота испанцев попал на 87-й минуте: «2:0! Соломон! Майкон начал атаку пасом на Манора, тот сам потащил мяч, вошел в штрафную и сочно влепил в левый угол».

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