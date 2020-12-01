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Международные доноры инвестируют в Донбасс свыше 150 миллионов долларов

01.12.20 22:13
Донецкая область / Фото Дмитрия Балховитина
Донецкая область / Фото Дмитрия Балховитина

Международные партнеры инвестирует более 150 млн долл. в развитие инфраструктуры Донецкой и Луганской. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Инфраструктурные проекты в регионе будут реализованы при поддержке Всемирного банка, Международного банка реконструкции и развития и правительств европейских стран.

В частности, правительство Франции финансирует проект по обеспечению водой Мариуполя. «По этому проекту уже началось финансирование и в ближайшие годы в целом будет инвестировано 64 млн евро», – сообщил заместитель главы Минреинтеграции Ростислав Замлинский.

Также уже подписаны документы с Всемирным банком, с МБРР, относительно так называемого проекта «3В», в рамках которого будет инвестировано 100 млн долл. долларов в дорожное хозяйство, а также в аграрную промышленность. «Начиная от современной лаборатории, которая будет обслуживать аграриев, заканчивая аграрными хабами, в частности, элеваторами и другой инфраструктурой, необходимой для развития аграрного бизнеса», – рассказал Замлинский.

Кроме того, есть договоренность с Европейским банком реконструкции и развития и USAID по строительству железнодорожного пути на Луганщине.

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