Кремлю идея не нравится: Молдова будет добиваться вывода российских войск из Приднестровья

Новая президент Молдовы Майю Санду заявила, что российские войска надо вывести с территории неподконтрольного молдавскому правительству Приднестровья, передает NewsMaker.

Санду уточнила, что нежно разделять Оперативную группу российских войск в Приднестровье (ОГРВ) и миротворческую миссию. ОГРВ, по ее мнению, надо вывести с территории Молдовы.

«Не было договора и двухстороннего соглашения о нахождении оперативной группы войск в Приднестровье . […] ОГРВ необходимо вывести с территории Молдовы», – заявила президент на своей пресс-конференции.

«Это не просто декларации. Это необходимость. Буду работать с Россией столько, сколько нужно, чтобы решить вопрос вывоза оружия и вывода войск», – добавила она.

Санду напомнила, что министр обороны России Сергей Шойгу сам в прошлом году поднимал этот вопрос.

Сразу после окончания пресс-конференция Санду Кремль отреагировал на ее заявление. выступил с заявлением по этому поводу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва рассчитывает на сбалансированную политику нового президента Молдовы в приднестровском вопросе.

«Россия выполняет очень важные функции и, безусловно, изменение какого-то статус-кво, который зиждется на духе и букве международного права, он, конечно, может привести к серьезной дестабилизации. Поэтому мы рассчитываем, что это все будет обсуждаться и не будет делаться каких-либо резких движений в этом плане», – цитирует Пескова российское издание «РБК».

А министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вывод российских войск из Приднестровья «едва ли поможет урегулированию» конфликта, а прекращение контроля российских военных за складами боеприпасов в Колбасне грозит «серьезными инцидентами».

«Думаю, что добрые отношения с любой страной предполагают учет взаимных интересов, учет договоренностей, которые были достигнуты прежде. Российские миротворцы, как и миротворцы Молдовы и Украины находятся в зоне конфликта в соответствии с решениями группы "5+2" , одобренными ОБСЕ. Они прежде всего решают задачи поддержания стабильности в этом регионе, который является принципиально важным, для того чтобы там не произошло какого-то нового всплеска кровавого конфликта. Кроме этого, есть вторая группа российских военнослужащих – объединенная группа войск, которая охраняет склады боеприпасов в Колбасне. Эти склады находятся в таком состоянии, что прекращение контроля за их состоянием чревато очень серьезными инцидентами», – сказал глава российского МИДа.

Лавров заявил, что Россия «едва ли сможет принять» требование Майи Санду вывести российские войска с территории Приднестровья. «Трудно судить, что конкретно имела в виду Санду, когда заявляла о необходимости вывести российских миротворцев. Это едва ли поможет урегулированию и едва ли мы сможем принять такое достаточно безответственное требование. Это факт», – добавил Лавров.

Напомним, 15 ноября в ходе второго тура президентских выборов в Молдлве победу одержала проевропейский кандидат Майя Санду. Она получила 57,72% голосов избирателей. Пророссийский кандидат, дейстующий на тот момент президент Молдовы Игорь Додон получил 42,28%.