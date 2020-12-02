Откроются елочные базары: Сколько будут стоить елки на Донетчине и Луганщине (Инфографика)

В Украине после 10 декабря откроются елочные базары при государственных лесохозяйственных предприятиях. Средняя стоимость елки в этом году составит 75 грн, сообщает Государственное агентство лесных ресурсов.

«Лесоводы планируют реализовать в Украине в 2020 году более 500 тыс. елок в ассортименте. Популярностью среди украинцев пользуются: сосна обыкновенная, сосна Палласа (крымская), ель европейская (ель), ель белая (пихта). Средняя цена на елки в этом году – 75 грн», – говорится в сообщении.

Так, самые дешевые елки будут в Харьковской области – 48 грн, и в Полтавской – 55 грн. В Ивано-Франковске будут самые дорогие елочки, здесь новогоднее деревце обойдется в 120 грн. На втором месте по стоимости елок – Черновцы (109 грн), Луганская область и Киев (106 грн). В других регионах цены будут колебаться в таком же диапазоне (от 60 до 100 грн). В частности, на Донетчине елка обойдется в 93 грн.

Как добавили в Гослесагентстве, деревца для главного праздника года выращивают на специальных плантациях или срезают при расчистке просек, полос отвода линий электропередачи.