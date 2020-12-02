Купить жилье в Мариуполе на льготных условиях: Как переселенцу подать заявку (Видео)

В Мариуполе заработала местная жилищная программа. Участвовать в ней могут и переселенцы. Об этом говорится в сюжете телеканала «Донбасс».

Илья 1,5 года с женой и 4 детьми живет в арендованной квартире в Мариуполе. Говорит, что платит немного. Но владелица намекнула, что скоро придется съехать. Мужчина начал подыскивать квартиру – ему нужна на 6 человек трехкомнатная или дом. Он приобрел бы квартиру – если бы была помощь от государства, проценты по ипотеке ниже, чем предлагают сейчас банки.

При этом в Украине и в Донецкой области действует ряд программ по льготному кредитованию. В частности, они касаются молодежи, переселенцев, ветеранов АТО и ООС. Однако далеко не все эти проекты финансируются.

При этом уже с неделю в Мариуполе работает местная программа «Доступное жилье». Работники коммунальных предприятий, мэрии, переселенцы и молодежь возрастом до 35 лет могут взять кредит на квадратные метры на льготных условиях. «Для работников бюджетной сферы горсовет гарантирует компенсацию в размере 40% тела кредита, для молодежи единственные льготные условия – это 3-процентная ставка», – объясняет директор Департамента по работе с активами Светлана Штенда.

«Если это будет вторичный рынок, можно самому искать, если это будет новое строительство, то город будет предлагать конкретные дома», – добавляет она.

Документы принимают в ЦПАУ. Прежде всего, просят заявление, справку с работы для работников коммунальных предприятий, а для ВПЛ обязательной является справка переселенца. Также необходимо подать копии всех страниц паспортов всех членов семьи, свидетельств о рождении детей, свидетельства о браке, справки о присвоении идентификационного номера на всех членов семьи, справки о регистрации места проживания и документы о подтверждении денежных доходов всех членов семьи.

В ЦПАУ Мариуполя уже приняли 12 заявлений.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»