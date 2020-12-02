Идешь домой как через мясорубку прокрученный: Как медики снимают стресс от борьбы с коронавирусом (Видео)

В Мариуполе несмотря на то, что каждое дежурство – вызов, а некоторые врачи из-за пандемии уволились, большинство медиков и дальше помогают пациентам преодолеть COVID-19. О том, как отвлекаются от работы в выходные, говорится в сюжете телеканала «Донбасс».

Медрегистритор Анна каждый день на работе общается с пациентами из очереди, а также отвечает на звонки. Телефонов – 5. Чтобы отдохнуть от постоянных разговоров, после работы гуляет по парку или по побережью. «Люблю гулять. Особенно вечерний Мариуполь, он сейчас стал красивым. Море люблю. Стараемся гулять, отдыхать», – делится Анна.

Терапевт Инна полдня проводит в кабинете на приеме, столько же – на выездах к пациентам. Когда выдается свободное время, ищет интересные рецепты, чтобы удивить семью.

Для отдыха – один день в неделю. «В выходные дни стараешься отдыхать по максимуму, потому что очень напряженная работа… Звонки и на личный телефон, и на рабочий», – рассказывает врач.

Екатерина работала до пандемии заведующей неврологии, сейчас – в отделении, где пациенты ожидают результаты ПЦР-теста. График напряженный, больные часто не в духе, а их родственники раздражены. Так что после работы врач старается максимально отвлечься. «Хожу на тренировки спортивные, это очень помогает сбросить негатив. Когда ты идешь домой, морально устал, как через мясорубку прокручен», – говорит Екатерина.

Детский хирург Руслан своих пациентов контролирует каждую минуту. Признается: свободного времени мало. И его посвящает семье. Также любит общаться с друзьями, ходить на рыбалку.

Психологи объясняют: во время пандемии медики очень страдают от профессионального выгорания. Поэтому хобби должно быть спокойным. Помогают также дыхательная гимнастика и поддержка близких. «Занимаемся йогой, дышим, больше бываем на свежем воздухе и рисуем», – советует психолог Ольга Вингольц.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»