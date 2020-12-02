Виключно українською: С января сфера услуг должна полностью перейти на украинский язык

С 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык при общении с клиентами. Об этом напомнил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

«В соответствии со статьей 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке», – написал Креминь на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что в супермаркетах, в интернет-магазинах, в кафе, банках, на АЗС, в аптеках или библиотеках и т.д. – обслуживание должно быть на украинском языке.

«Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке», – добавил языковой омбудсмен.

Тарас Креминь предложил обращаться к нему в случае нарушения прав на получение информации и услуг на украинском языке.