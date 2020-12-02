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Выздоровевших больше: В Украине за сутки 13 882 человека преодолели COVID-19

02.12.20 08:58

В Украине за минувшие сутки зарегистрировали 13 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. При этом количество выздоровевших составило 13 882 человек. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что в числе заболевших – 744 ребенка и 579 медработников.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях», – добавил Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1 447 человек;
  • летальных случаев – 169;
  • проведено тестирований за сутки – 67 626 (в том числе методом ПЦР – 44445, методом ИФА – 23181).

За все время пандемии в Украине заболели 758 264 человека, из них:

  • выздоровели – 369 054 человека (48% от общего числа инфицированных);
  • находятся на лечении – 376 493 человека (50%);
  • летальных исходов – 12 717 (2%).

Проведено ПЦР-тестов – 4 607 034.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 74 012 случаев;
  • Винницкая область – 17 715 случаев;
  • Волынская область – 24 791 случай;
  • Днепропетровская область – 40 148 случаев;
  • Донецкая область – 23 752 случая;
  • Житомирская область – 30 233 случая;
  • Закарпатская область – 23 646 случаев;
  • Запорожская область – 32 555 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 37 546 случаев;
  • Киевская область – 39 503 случая;
  • Кировоградская область – 5 506 случаев;
  • Луганская область – 6 467 случаев;
  • Львовская область – 47 477 случаев;
  • Николаевская область – 19 448 случаев;
  • Одесская область – 46 985 случаев;
  • Полтавская область – 23 291 случай;
  • Ровенская область – 31 798 случаев;
  • Сумская область – 30 354 случая;
  • Тернопольская область – 28 375 случаев;
  • Харьковская область – 56 361 случай;
  • Херсонская область – 10 659 случаев;
  • Хмельницкая область – 30 228 случаев;
  • Черкасская область – 24 046 случаев;
  • Черновицкая область – 34 150 случаев;
  • Черниговская область – 19 218 случаев.

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