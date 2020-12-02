Выздоровевших больше: В Украине за сутки 13 882 человека преодолели COVID-19

В Украине за минувшие сутки зарегистрировали 13 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. При этом количество выздоровевших составило 13 882 человек. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что в числе заболевших – 744 ребенка и 579 медработников.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях», – добавил Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 447 человек;

летальных случаев – 169;

проведено тестирований за сутки – 67 626 (в том числе методом ПЦР – 44445, методом ИФА – 23181).

За все время пандемии в Украине заболели 758 264 человека, из них:

выздоровели – 369 054 человека (48% от общего числа инфицированных);

находятся на лечении – 376 493 человека (50%);

летальных исходов – 12 717 (2%).

Проведено ПЦР-тестов – 4 607 034.

Количество заболеваний в регионах: