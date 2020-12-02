Выздоровевших больше: В Украине за сутки 13 882 человека преодолели COVID-19

В Украине за минувшие сутки зарегистрировали 13 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. При этом количество выздоровевших составило 13 882 человек. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Он уточнил, что в числе заболевших – 744 ребенка и 579 медработников.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях», – добавил Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 447 человек;
- летальных случаев – 169;
- проведено тестирований за сутки – 67 626 (в том числе методом ПЦР – 44445, методом ИФА – 23181).
За все время пандемии в Украине заболели 758 264 человека, из них:
- выздоровели – 369 054 человека (48% от общего числа инфицированных);
- находятся на лечении – 376 493 человека (50%);
- летальных исходов – 12 717 (2%).
Проведено ПЦР-тестов – 4 607 034.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 74 012 случаев;
- Винницкая область – 17 715 случаев;
- Волынская область – 24 791 случай;
- Днепропетровская область – 40 148 случаев;
- Донецкая область – 23 752 случая;
- Житомирская область – 30 233 случая;
- Закарпатская область – 23 646 случаев;
- Запорожская область – 32 555 случаев;
- Ивано-Франковская область – 37 546 случаев;
- Киевская область – 39 503 случая;
- Кировоградская область – 5 506 случаев;
- Луганская область – 6 467 случаев;
- Львовская область – 47 477 случаев;
- Николаевская область – 19 448 случаев;
- Одесская область – 46 985 случаев;
- Полтавская область – 23 291 случай;
- Ровенская область – 31 798 случаев;
- Сумская область – 30 354 случая;
- Тернопольская область – 28 375 случаев;
- Харьковская область – 56 361 случай;
- Херсонская область – 10 659 случаев;
- Хмельницкая область – 30 228 случаев;
- Черкасская область – 24 046 случаев;
- Черновицкая область – 34 150 случаев;
- Черниговская область – 19 218 случаев.