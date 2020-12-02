Коронавирус на Донетчине: 9 смертей и почти 600 зараженных (Карта)

На Донетчине за сутки умерли 9 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.
Коронавирусная болезнь забрала жизни еще 9 человек в Донецкой области:
- 5 – в Краматорске;
- 3 – в Бахмутской ОТГ;
- 1 – в Дружковке.
За первый день зимы лаборатории сообщили о еще 595 больных, среди которых 31 ребенок:
- 270 – в Мариупольской ОТГ;
- 68 – в Славянской ОТГ;
- 67 – в Бахмутской ОТГ;
- 41 – в Волновахской ОТГ;
- 36 – в Краматорской ОТГ;
- 18 – в Марьинской ОТГ;
- 11 – в Угледарской ОТГ;
- 9 – в Никольской ОТГ;
- по 8 – в Торецкой и Николаевской ОТГ;
- по 7 – в Сартанской и Ольгинской ОТГ;
- по 6 – в Дружковской, Мангушской, Мирненской и Кураховской ОТГ;
- 4 – в Лиманской ОТГ;
- по 3 – в Мирноградской, Константиновской, Хлебодаровской и Авдеевской ОТГ;
- 2 – в Покровской ОТГ;
- по 1 – в Селидовской, Александровской и Добропольской ОТГ.
Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрированы 23 752 случая заражения COVID-19, из них:
- выздоровели – 11 460 человек (48,2% от всех заболевших);
- на лечении – 11 865 пациентов (50,0%);
- летальных случаев – 427 (1,8%).