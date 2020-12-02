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Коронавирус на Донетчине: 9 смертей и почти 600 зараженных (Карта)

02.12.20 09:32
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине за сутки умерли 9 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Коронавирусная болезнь забрала жизни еще 9 человек в Донецкой области:

  • 5 – в Краматорске;
  • 3 – в Бахмутской ОТГ;
  • 1 – в Дружковке.

За первый день зимы лаборатории сообщили о еще 595 больных, среди которых 31 ребенок:

  • 270 – в Мариупольской ОТГ;
  • 68 – в Славянской ОТГ;
  • 67 – в Бахмутской ОТГ;
  • 41 – в Волновахской ОТГ;
  • 36 – в Краматорской ОТГ;
  • 18 – в Марьинской ОТГ;
  • 11 – в Угледарской ОТГ;
  • 9 – в Никольской ОТГ;
  • по 8 – в Торецкой и Николаевской ОТГ;
  • по 7 – в Сартанской и Ольгинской ОТГ;
  • по 6 – в Дружковской, Мангушской, Мирненской и Кураховской ОТГ;
  • 4 – в Лиманской ОТГ;
  • по 3 – в Мирноградской, Константиновской, Хлебодаровской и Авдеевской ОТГ;
  • 2 – в Покровской ОТГ;
  • по 1 – в Селидовской, Александровской и Добропольской ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрированы 23 752 случая заражения COVID-19, из них:

  • выздоровели – 11 460 человек (48,2% от всех заболевших);
  • на лечении – 11 865 пациентов (50,0%);
  • летальных случаев – 427 (1,8%).

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