Коронавирус на Донетчине: 9 смертей и почти 600 зараженных (Карта)

На Донетчине за сутки умерли 9 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Коронавирусная болезнь забрала жизни еще 9 человек в Донецкой области:

5 – в Краматорске;

3 – в Бахмутской ОТГ;

1 – в Дружковке.

За первый день зимы лаборатории сообщили о еще 595 больных, среди которых 31 ребенок:

270 – в Мариупольской ОТГ;

68 – в Славянской ОТГ;

67 – в Бахмутской ОТГ;

41 – в Волновахской ОТГ;

36 – в Краматорской ОТГ;

18 – в Марьинской ОТГ;

11 – в Угледарской ОТГ;

9 – в Никольской ОТГ;

по 8 – в Торецкой и Николаевской ОТГ;

по 7 – в Сартанской и Ольгинской ОТГ;

по 6 – в Дружковской, Мангушской, Мирненской и Кураховской ОТГ;

4 – в Лиманской ОТГ;

по 3 – в Мирноградской, Константиновской, Хлебодаровской и Авдеевской ОТГ;

2 – в Покровской ОТГ;

по 1 – в Селидовской, Александровской и Добропольской ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрированы 23 752 случая заражения COVID-19, из них: