На Донетчине пенсии повысят почти 685 тысячам пенсионеров: Кому и сколько добавят

В Донецкой области пенсии в увеличенном размере с 1 декабря получат 684,6 тыс. пенсионеров. Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

С 1 декабря 2020 года в соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» с 1 712 грн до 1 769 грн увеличится размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Исходя из нового размера прожиточного минимума, будут увеличены:

минимальные размеры пенсии по возрасту (при наличии страхового стажа 20 лет у женщин, 25 лет у мужчин – для пенсий назначенных до 01.10.2011 и 30 лет у женщин, 35 лет у мужчин – для пенсий, назначенных после 01.10.2011);

минимальные размеры пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца;

минимальные размеры пенсионных выплат шахтерам, инвалидам войны, участникам боевых действий, инвалидам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы;

пенсии, которые начисляются согласно Закону Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной»;

повышения, предусмотренные Законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований»;

ежемесячная государственная адресная помощь инвалидам из числа участников ликвидации последствий ЧАЭС и на уход инвалидам войны и участникам боевых действий;

надбавки лицам, имеющим статус «Почетный донор СССР», «Почетный донор Украины» (размер надбавки увеличится с 202,70 грн до 218,90 грн);

максимальная пенсия (размер увеличится с 17 120 грн до 17 690 грн).

«Пересчет в результате увеличения прожиточного минимума производится автоматически и не требует личного обращения в органы Пенсионного фонда Украины», – добавили в Главном управлении ПФУ в Донецкой области.