Порыв трубопровода: Часть прифронтовой Авдеевки осталась без тепла

Сегодня, 2 декабря, в Авдеевке (Донецкая обл.), которая находится в непосредственной близости от линии разграничения, произошла авария. Часть города осталась без отопления. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Как отмечается, частичное отключение теплоснабжения в Авдеевке произошло вследствие порыва трубопровода диаметром 200 мм.

«Без теплоснабжения остались 14 пятиэтажных жилых домов, где проживают 3654 человек», – говорится в сообщении.

В ДонОГА добавили, что сейчас нет необходимости в привлечении сил и средств Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

«Температура воздуха в городе составляет 3 градуса мороза, температура в помещениях – 24 градуса тепла», – уточняется в сообщении.