Сводка из зоны ООС за 1 декабря: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В течение прошлых суток, 1 декабря НВФ дважды нарушили договоренности, достигнутые во время заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года. Огневая активность противника с применением стрелкового оружия зафиксирована недалеко от населенного пункта Катериновка.

Из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия противник вел огонь неподалеку Попасной.

Провокационные выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских военных, поэтому огонь в ответ они не открывали.

С начала текущих суток, 2 декабря, в районах ответственности украинских подразделений нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «подразделения Киева соблюдали условия перемирия в минувшие сутки».

В «ЛНР» сообщают, что «за истекшие сутки со стороны ВСУ нарушения режима прекращения огня не зафиксированы».