Забастовщиков – выгнать: В «ДНР» нарастает конфликт между рабочими завода «Силур» и ростовским «владельцем»

В неподконтрольном украинской власти Харцызске (Донецкая обл.), где 25 ноября прошла стихийная забастовка из-за долгов по зарплате, нарастает конфликт между коллективом и российскими «собственниками», которые управляют «отжатым» предприятием. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

«В последний день осени рабочим начислили 30% зарплаты за сентябрь. Вчера предприятие, на котором накаляется социальная обстановка, посетил его фактический владелец, российский бизнесмен из Ростова-на-Дону С. Чечель. Напомним, что в 2016 году завод "Силур" в Харцызске был национализирован, а в 2019-м передан в частные руки (некоторые несогласные в ДНР заявляют, что это был банальный рейдерский захват при пособничестве министерства доходов и сборов республики) – российской компании ООО "РостЭкспоСнаб"», – сообщает паблик, освещающий события в «Л-ДНР».

По информации источника, во время визита Чечель «устроил выволочку начальству, которое не смогло проявить решительности в подавлении бунта». Всех зачинщиков и участников стихийной забастовки российский «собственник» распорядился выгнать.

«Прозвучали адресованные рабочим заверения в том, что до конца текущей недели задолженность по заработной плате за октябрь будет полностью погашена. Владельцы и руководство "Силура" считают, что такими действиями им удалось подавить рабочий бунт. Но коллектив называет их исключительно "вредителями" и не собирается сдаваться за подачку в виде трети зарплаты за сентябрь и обещания погасить еще один месяц до конца недели», – заключают в паблике.

Напомним, при «ДНР» после «национализации» в марте 2015 года завод «Силур» проработал лишь до 2016 года. Затем его помпезно, с участием первого «главы ДНР» Александра Захарченко запустили в апреле 2017 года. Но уже в июне в соцсети появилась «табулька», свидетельствующая, что зарплата на заводе составляет 1 900 руб. (850 грн по курсу на тот момент). Позже директор «Силура» подтвердил данный уровень зарплат, отметив, что сотрудники работают в сокращенном режиме, а мужчина, опубликовавший «табульку», уже уволен.

Если в довоенное время на заводе работало до 5 тыс. человек, то при «ДНР» штат насчитывал 748 сотрудников.

Запущенный «Силур» проработал несколько месяцев и в ноябре 2017 года был снова остановлен из-за отсутствия сырья. Опять начал выпуск продукции в середине января 2018-го, к декабрю завод снова остановили.

После «национализации» завод переформатировали в «государственное предприятие». Но в июле 2019 года произошел рейдерский захват «Силура». «Республиканские» телеканалы сообщили, что новый собственник – ООО «РостЭкспоСнаб». Известно, что данная компания зарегистрирована 20 июля 2018 года в Ростове-на-Дону.