На Донетчине члена избирательной комиссии посадят на 5 лет за подделку документов

В Донецкой области вынесли приговор члену участковой избирательной комиссии по факту подделки избирательных документов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Судом установлено, что 31 марта 2019 года, в день проведения первого тура выборов президента Украины, жительница поселка Алексеево-Дружковка (входит в состав г. Дружковка), находясь в должности члена участковой избирательной комиссии и злоупотребляя своими полномочиями, подделала подписи двух лиц в документации о получении ими избирательных бюллетеней.

Женщину признали виновной в инкриминируемом уголовном правонарушении по факту умышленной подделки избирательной документации (ч. 2 ст. 158-3 УК Украины). Ее приговорили к 5 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом, сроком на 5 лет, с испытательным сроком 3 года.