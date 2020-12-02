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В «ДНР» 148 человек заразились коронавирусом за сутки

02.12.20 10:59
В больнице им. Калинина в Донецке / Фото из открытых источников
В больнице им. Калинина в Донецке / Фото из открытых источников

В «ДНР» медики установили 148 новых фактов заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, 15 человек умерли. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За последние сутки проведено 443 исследования, из них выявлены 132 случая заболевания (29,8%) и у 16 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – уверяют в «минздраве».

По состоянию на 10:00 2 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 10 977:

  • на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 762 пациента,
  • выписаны – 5 180 человек,
  • летальных случаев – 1 034.

Также в «ДНР» за сутки выявлены 97 случаев пневмоний, госпитализирован 71 человек. Всего на лечении находятся 1 542 пациента с пневмониями, из них 490 – на кислородной поддержке.

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