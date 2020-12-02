На Донетчине автобус с 7 пассажирами попал в ДТП

Сегодня ночью, 2 декабря, в Доброполье (Донецкая обл.) рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.

«2 декабря в 00:30 на телефон Службы спасения поступило сообщение о том, что в пгт. Доброполье по ул. Алмазной, водитель рейсового автобуса "Богдан", который следовал по маршруту "Харьков – Покровск", во время движения въехал в легковой автомобиль "Mazda". В автобусе находились 7 пассажиров, которые после происшествия пересели в другой автобус», – говорится в сообщении.

Спасатели с помощью троса отогнули металлическую конструкцию (лонжерон), которая заблокировала колесо автобуса, после чего он продолжил самостоятельное движение.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.