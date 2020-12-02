«Ощадбанк» и интернет работают: Правозащитник рассказал, как проходят КПВВ «Новотроицкое» люди без смартфонов

В контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» движение со стороны незаконных вооруженных формирований разблокируют по понедельникам и пятницам. Люди проходят на подконтрольную Украине территорию, но тех, у кого кнопочные телефоны, отправляют на 2-недельную обсервацию. Об этом рассказал монитор благотворительного фонда «Право на захист» Денис Ярошенко, передает «Вільне радіо».

По его словам, 30 ноября с подконтрольной украинской власти стороны на временно неподконтрольную территорию в списках на пересечение было 118 человек.

«До 11 часов с т.н. "ДНР" только приехал первый автобус с 14 людьми. Мы помогаем им устанавливать мобильное приложение "Дій вдома"», – говорит представитель правозащитной организации.

Включения в списки на пересечение требует от людей «межведомственный штаб ДНР». Это касается желающих проехать на временно неподконтрольную территорию. Этот перечень согласовывают через представителей в Трехсторонней контактной группе. Донецкая облгосадминистрация признавала: украинские пограничники не пропускают через КПВВ «Новотроицкое» тех, кого в списках нет. Чтобы украинскую сторону не обвиняли на уровне ТКГ в срыве договоренностей.

Единственное условие для пересечения в сторону контролируемой правительством территории – это 2-недельная самоизоляция под контролем мобильного приложения «Дій вдома». Чтобы его установить, нужен современный смартфон. Но он есть не у всех.

Так, монитор «Права на захист» рассказал, что одну из женщин, приехавших с временно неподконтрольной территории 30 ноября, отправили на обсервацию, поскольку у нее был кнопочный телефон: перед пересечением внук утопил ее смартфон. Поэтому ей придется отбыть 2 недели на обсервации в госучреждении.

После того как пересечение завершилось, эту женщину, как и возможно других людей, оказавшихся в подобных обстоятельствах отвезли на обсервацию. Поскольку женщине пришлось ждать до 16:00, БФ «Право на захист» предоставил ей пищевой набор.

«Это фактически сухой паек с консервами, но в палатке ГСЧС люди могут получить кипяток», – говорит Денис Ярошенко.

2-недельную обсервацию такие люди проходят в профилактории пгт Острое неподалеку от Селидово. Там можно сдать ПЦР-тест для досрочного прекращения обсервации, а кормит там людей Красный Крест.

Денис Ярошенко добавил, что «Ощадбанк» и интернет на пункте пропуска в Новотроицком работают.

«Строительство сервисного центра у КПВВ продвигается достаточно быстро. Единственное неудобство, на которое все жалуются – на этом КПВВ невозможно сдать ПЦР-тест», – отметил правозащитник.

Напомним, по планам правительства сервисный центр должны обустроить и открыть на КПВВ «Новотроицкое» до конца текущего года. Кроме разнообразных услуг, которые будут здесь востребованы людьми с временно неподконтрольной территории, здесь будут делать и экспресс-тесты на коронавирус, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения.