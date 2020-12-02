Новогодние корпоративы в карантин от тысячи рублей: Какие рестораны предлагают банкеты жителям Донецка (Фото)

В «ДНР», несмотря на ухудшающуюся ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и высокие показатели смертности, не отменяются массовые новогодние мероприятия.

Так, на местных интернет-ресурсах размещена информация о новогодних корпоративах. Отпраздновать с коллегами можно в различных заведениях: ресторан «Аркадия», комплекс «Артемида», ресторанчик «BANANA».

Почти все заведения предлагают скидки при раннем бронировании. Что касается цен, в качестве примера приводится пивоварня «Beerstown»:

с 12 по 17 декабря стоимость банкета предлагается из расчета от 1 тыс. руб. (385 грн по местному курсу на 2.12.2020) на 1 персону;

с 18 по 24 декабря стоимость банкета – из расчета от 1,1 тыс. руб. (423 грн) на 1 персону;

с 25 по 30 декабря стоимость банкета – из расчета от 1,5 тыс. руб. (577 грн) на 1 персону.

При этом разрешается принести свой алкоголь.

«Гость может получить скидку в размере 20%, если заказ по кухне достигает 1500 рублей (577 грн – ред.) на человека. Условия банкета действуют на компанию от 8 человек», – сообщается на интернет-ресурсах.