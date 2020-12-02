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Можно указать контактных лиц: В приложении «Дій вдома» для контроля самоизоляции добавили ряд функций

02.12.20 12:23

В приложении «Дій вдома» для самоизоляции больных COVID-19 людей или тех, у кого есть подозрение на коронавирусную болезнь, провели обновления, в частности увеличили срок верификации личности и добавили возможность указать круг контактных лиц. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Руслан Кучер, передает «Украинская правда».

Он напомнил, что человек, который должен находиться на самоизоляции, устанавливает приложение и фотографирует себя с определенной периодичностью, программа сверяет фотографию человека с «эталонной» и накладывает геолокацию. В случае отсутствия человека в заявленном месте, информация поступает в полицию.

Среди нововведений Кучер назвал:

  • таймер на 24 часа для достижения места самоизоляции;
  • есть действие «Покинуть место самоизоляции»: выйти с собакой, сходить в аптеку, поехать на тестирование;
  • увеличили срок верификации с 15 до 20 минут: столько времени есть на то, чтобы сделать фотографию; напоминание поступают каждые 4 минуты, пока человек не сфотографируется;
  • поступает официальное оповещение при получении отрицательных результатов ПЦР-тестов;
  • появилась функция проверки симптомов на примере вопросы-ответы;
  • добавлена возможность проинформировать о контактных лицах.

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