Можно указать контактных лиц: В приложении «Дій вдома» для контроля самоизоляции добавили ряд функций

В приложении «Дій вдома» для самоизоляции больных COVID-19 людей или тех, у кого есть подозрение на коронавирусную болезнь, провели обновления, в частности увеличили срок верификации личности и добавили возможность указать круг контактных лиц. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Руслан Кучер, передает «Украинская правда».

Он напомнил, что человек, который должен находиться на самоизоляции, устанавливает приложение и фотографирует себя с определенной периодичностью, программа сверяет фотографию человека с «эталонной» и накладывает геолокацию. В случае отсутствия человека в заявленном месте, информация поступает в полицию.

Среди нововведений Кучер назвал: