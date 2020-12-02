Саботаж: В соцсети показали ж/д станцию в Донецке в желто-голубых цветах (Фото)

В «ДНР» железнодорожная станция «Мушкетово» в Донецке – в желто-голубых цветах. На этот факт обратили внимание местные жители в соцсети.

Фото станции от 30 ноября нынешнего года опубликовали в местном паблике:

Люди отмечают, что, в том числе из-за того, что ДМЗ работает далеко не на полную мощность, ранее загруженная станция выглядит пустой: «А что так составы измельчали?... Скоро и рельсы начнут снимать, все равно возить почти уже нечего… Потому как на ДМЗ не тягают, раньше туда была основная доставка-вывоз».

Также в соцсети обратили внимание на желто-голубые цвета станции: «Забавные цвета, глаза радуются… То саботаж укрДРГ, стопудово… А часть сооружений – сине-желтая!».