RU
Все новости

Саботаж: В соцсети показали ж/д станцию в Донецке в желто-голубых цветах (Фото)

02.12.20 12:29
Станция Мушкетово / Фото из соцсетей
Станция Мушкетово / Фото из соцсетей

В «ДНР» железнодорожная станция «Мушкетово» в Донецке – в желто-голубых цветах. На этот факт обратили внимание местные жители в соцсети.

Фото станции от 30 ноября нынешнего года опубликовали в местном паблике:

Люди отмечают, что, в том числе из-за того, что ДМЗ работает далеко не на полную мощность, ранее загруженная станция выглядит пустой: «А что так составы измельчали?... Скоро и рельсы начнут снимать, все равно возить почти уже нечего… Потому как на ДМЗ не тягают, раньше туда была основная доставка-вывоз».

Также в соцсети обратили внимание на желто-голубые цвета станции: «Забавные цвета, глаза радуются… То саботаж укрДРГ, стопудово… А часть сооружений – сине-желтая!».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк