Украина сорвала попытку РФ легитимизировать представителей «Л-ДНР» через ООН, – Кулеба

Украина вместе с западными партнерами сорвала попытку России легитимизировать представителей неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей, использовав формат Арриа Совбеза ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает «Укринформ».

«Заседание (Совета Безопасности ООН по формуле Аррии 2 декабря – ред.) будет бойкотировать не только Украина, но и США, Соединенное Королевство Великобритании, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме РФ, страны-участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез. Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках Трехсторонней контактной группы», – отметил Кулеба.

Он добавил, что благодаря принципиальной позиции партнеров Украины в Совете Безопасности ООН российскую PR-акцию даже не будут транслировать на официальных ресурсах ООН.

«Это четкий ответ на попытки РФ манипулировать международными площадками и форматами для распространения своей пропаганды», – акцентировал глава МИД.

Кулеба также выразил благодарность международным партнерам, в частности Германии и Франции как участникам Нормандского формата, за крепкую солидарную позицию в поддержку Украины.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что представители «Л-ДНР» заявили о намерении выступить на заседании Совета Безопасности ООН по формуле Аррии на тему: «Реализация Минского комплекса мероприятий (...)», которая состоится 2 декабря.

Справка. Заседания членов Совета Безопасности ООН по формуле Аррии — неформальные встречи, организуемые членом или членами Совета Безопасности с целью проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок и с участием лиц, которых было бы полезно заслушать и которым они хотели бы что‑то сообщить. Такой формат заседаний назван в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году в качестве представителя Венесуэлы в Совете в 1992–1993 годах.