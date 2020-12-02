Президент подписал закон о бесплатном питании в школах и детсадах для детей погибших защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий право детей погибших на Донбассе украинских защитников на бесплатное питание в детсадах и школах. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает пресс-служба главы государства.

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей, один из родителей которых погиб (пропал без вести), умер во время защиты независимости и суверенитета Украины» № 978-IX Верховная Рада приняла 5 ноября 2020 года.

«Документ должен повысить уровень социальной защиты детей, родители которых погибли, пропали без вести или умерли, защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины», – добавили в Офисе президента.

Закон закрепляет общеобязательную норму, согласно которой органы государственной власти и местного самоуправления, в ведении которых находятся государственные и коммунальные учреждения дошкольного, общего среднего, профессионального либо профессионального предвысшего образования, должны обеспечивать бесплатным питанием детей погибших героев.