До 10%: В «ЛНР» мобильный оператор начал «тихо» снимать комиссию за пополнение счета

Начиная с 1 декабря, в «ЛНР» местный оператор мобильной связи «Лугаком» стал снимать комиссию за внесение денег на счет абонентов. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«1 декабря "Лугаком" тихо, "без объявления войны", начал снимать комиссию за пополнение счета. При оплате безналично с карты госбанка через личный кабинет указывается фиксированная стоимость 5 руб (1,8 грн по местному курсу на 02.12.2020 – ред.)», – пишут луганчане в местном паблике.

По их словам, в центре обслуживания абонентов стали брать за пополнение наличными 10% от суммы пополнения. Кроме того, «сотрудники ЦОА заявляют, что им спустили информацию, что за безналичное пополнение планируется также взымать комиссию в размере 8% от суммы пополнения».

«Вот такой он – "народный" мобильный оператор "Лугаком" в самой "народной республике"», – иронизируют луганчане.