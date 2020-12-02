Возле автодороги под Мариуполем обнаружили схрон с минами (Фото)

На Донетчине на днях, отрабатывая информацию оперативных сотрудников, пограничники обнаружили схрон с минами возле автодороги на Мариупольском направлении. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Два предмета, похожие на минометные мины, пограничный наряд заметил во время патрулирования неподалеку автодороги «Мариуполь-Пикузы» (до декоммунизации – Коминтерново). Они были скрыты под кучей мусора в 50 м от дороги.

О найденных боеприпасах пограничники сообщили сотрудникам взаимодействующих правоохранительных органов.

В ходе осмотра места находки пиротехническая группа ГСЧС обнаружила еще пять 82 мм мин. Все выявленные взрывоопасные предметы изъяты спасателями.

Продолжаются мероприятия по установлению круга лиц, причастных к выявленным боеприпасам. Также по данному факту в Национальную полицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 263 УК («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»).