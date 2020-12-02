В Украине вводится постоянный режим «оранжевой» зоны карантина, – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине карантина «выходного дня» не будет. Однако постоянно будут действовать ограничения «оранжевой» зоны. Об этом он заявил сегодня, 2 декабря, на заседании правительства, передает «РБК-Украина».

«И на выходные и в будни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны на территории целой страны. Пока Кабинетом министров нарабатывается наиболее сбалансированное решение относительно возможного распространения или усиления карантинных ограничений», – сказал Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что карантин «выходного дня» дал положительный результат.

«Мы получили позитивный эффект на конец "карантина выходного дня", 30 ноября. За предыдущую неделю мы получили на 6 тысяч случаев заболевания меньше, чем это было прогнозировано», – заявил премьер.

Он добавил, что усиленные меры на выходных несколько стабилизировали ситуацию и по загруженности мест в больницах.

«Наблюдается выравнивание ситуации с загруженностью коек, которая уже месяц находится на уровне 27-28 тысяч занятых», – уточнил Денис Шмыгаль.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если правительство будет вводить полный локдаун, украинцев предупредят об этом за 7-10 дней. И такое решение будет приниматься исключительно по эпидемиологическим показателям.