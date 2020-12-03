Получается, если денег нет, ребенок – отброс общества: В Донецке обсуждают школьное питание (Фото)

В «ДНР» родители школьников обсуждают ситуацию с питанием в школах. Своими мнениями люди делятся в соцсетях.

Большой резонанс вызвал рассказ о том, что питание льготников и других школьников значительно отличаются. «Крик души. Речь пойдет о питании в школах наших. Почему такая разница в питании наших деток, ведь все самое лучшее детям, дети – это ведь будущее. Почему так отличается питание деток платное и льготное? Ну разве можно такое кушать? Так и кем будет себя чувствовать ребенок, когда он будет давиться капустой, а рядом одноклассник будет питаться полноценно?», – пишет автор поста.

Речь, уточняет он, идет о школе №88 в Донецке, где дают детям разные порции.

В комментариях дончане высказывают возмущения в связи с таким положением дел:

Татьяна: «Кормить должны всех одинаково, а то, получается, если денег у родителей нет, их ребенок – это отброс общества»;

Настя: «Сначала в школе так относятся, а потом и дальше так по жизни, а потом удивляются, почему у нас такой народ агрессивный... Да потому что детям с детства это навязывают своим отношением»;

Настя: «Должно быть равенство между детьми... Порции и содержимое должны быть одинаковыми»;

Настя: «А в чем разница? Вообще, питание должно быть одинаковым, и порции тоже! Просто по льготе – бесплатно, а без льготы – платно!»;

Лариса: «Позорище! Классовую ненависть и комплексы воспитывать с детства!»;

Оля Ф.: «Раньше у льготников и тех, кто питается платно, была еда одинаковая».

Есть и противоположные мнения:

Ваня: «А в чем проблема – платить за питание ребенку? Я учился, у нас все было платное, бесплатно только малоимущим и сиротам»;

Денис: «Если дети льготной категории были бы отбросами общества, то они бы вообще бесплатно не питались»;

Оля Ф.: «Это проблема родителей, есть деньги или нет, а не школы. И за это должны спасибо говорить»;

Денис: «Вы хотели бесплатно в школе получить черную икру и королевские креветки?... Равенство в раю, у нас реальность».

Также жители Донецка объясняют, что дело в том, что для льготной категории – отдельный «бюджет»:

Ольга Р.: «Какое равенство. Есть льготная категория. Для них отдельный бюджет. Вы посчитайте, сколько получают малоимущие. У них выплаты больше, чем получает техничка, повар, санитарка, медсестра, няня. Пусть идут, работают и отчисляют налоги, шахтеры сидят без зарплаты, а им не нравится, чем их кормят… Попривыкли, что кто-то кому-то должен. Дали капусту, скажите государству спасибо»;

Анна: «В смысле "должно быть"? Столовая – это не часть школы, это отдельное предприятие... Как магазин... В случае с порциями за одних платят родители, за других государство... Лучше бы было, если бы никого не кормили бесплатно, как в мои школьные годы было?».

При этом многие жалуются на качество еды:

Анна: «В этом году однозначно питание стало отстой. Еще в том году младшеклассники ели все, ну, кроме рыбы и печенки. В этом году даже те, кто всеядный, не едят ничего. Неужели никто не следит, что отходов стоооолько, что впору свинофермы открывать. Еда несъедобная. Печаль»;

Ирина: «Та кто-то пилит бюджет по-любому»;

Бэла: «Мне вот тоже кажется, что столовые с свинофермами мутят, отходов много, дети почти не едят в последнее время»;

Яна: «Моя дочка вообще в школе не ест, ибо такое есть невозможно».

Также люди объясняют, что «льготные» порции положены школьникам 1-4 класса и старшеклассникам из числа льготников. И покупать порции можно лишь с 5 класса. И пишут о том, что ситуации в семьях могут быть разные. «Есть семьи, где только бабушка, есть, где нет папы или мамы, есть детки-инвалиды, где члены семьи болеют и т.д. Так что теперь? Никто не застрахован в этой жизни, сегодня ты с хорошим достатком, а завтра с мелочью в кармане», – резюмирует Алина.