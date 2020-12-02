COVID-19: На Луганщине 5 человек умерли и 117 – заразились

На Луганщине лабораторно подтверждены 117 новых случаев COVID-19. В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 5 человек. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминстрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 59-летний мужчина из Кременского района, 69-летняя женщина из Новоайдарского района, 81-летний мужчина и 57-летняя женщина из Старобельского района, 59-летняя женщина из Троицкого района.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 15 человек;

Рубежное – 15;

Северодонецк – 23;

Белокуракинский район – 6;

Кременской – 1;

Марковский – 4;

Меловской – 6;

Новоайдарский – 11;

Сватовский – 3;

Старобельский – 6;

Троицкий – 27.

За все время исследований в области COVID-19 лабораторно подтвержден у 6 467 человек, из них:

выздоровели – 4 567 человек;

лечатся – 1 724 пациентов, в том числе 360 – стационарно, 1 364 – амбулаторно;

умерли – 176 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 18,3%.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 2 декабря в Украине COVID-19 заболели 758 264 человека (369 054 пациента выздоровели, 12 717 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 23 752 инфицированных (выздоровели – 11 460 пациентов, летальных случаев – 427).

В «ДНР» – 10 977 случаев коронавируса (выздоровели – 5 180 человек, летальных случаев – 1 034). В «ЛНР» – 1 795 случаев коронавируса (выздоровели – 1 569 человек, летальных случаев – 147).