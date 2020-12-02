Сумма не менялась с 2014-го: В Минсоцполитики рассказали, почему на детей выплачивают только 860 грн

Ежемесячная помощь на детей в Украине фиксированная – 860 грн в месяц, она распределена на 3 года. Эта сумма не индексировалась с 2014 года. И никаких изменений нет. Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

«Эту помощь сделали в 2014 году – в абсолютной цифре, никакая индексация не предусмотрена. То есть как зафиксировали размер по рождению ребенка в 2014 году, таким он остался и на сегодня. Моя личная позиция – если у нас выплаты индексируются 2 раза в год, то почему эта не пересматривается?», – сказала она.

Лазебная акцентировала, что с 2014 года рождаемость в Украине падает. «И государство должно уделить внимание политике: что сделать, чтобы стимулировать рождаемость. Чтобы родители были защищены. А не так, что сейчас выдается из этих чуть более 41 тысячи гривен – 10 тысяч выдается одноразово, а все остальные выплаты растянуты на 3 года по 860 гривен», – продолжила она.

Министр напомнила, что сейчас введены новые программы поддержки – «Пакет малыша», «Муниципальная няня», также есть отдельная помощь одиноким матерям, многодетным семьям. Например, по программе «Пакет малыша» на сегодняшний день зарегистрировано 60 тысяч банковских карт, на которые государство перечислило по 5 тыс. грн. Эти деньги родители новорожденных могут потратить на его нужды в 513 торговых учреждениях страны.

«Эти все программы правильные, но они все разрознены. А в сумме – рождаемости нормальной нет», – отметила чиновница.

Ей нравится идея, которая отображена в программе президента, – помощь на будущее ребенка. Согласно нее, должен создаваться накопительный счет для ребенка, на который в процессе его взросления переводятся деньги, на которые начисляются проценты. И этим счетом ребенок может распоряжается по достижению совершеннолетия. Такая практика есть в Европе, но в Украине программа не реализована.

«Я бы хотела поработать сейчас с народными депутатами, экспертами, общественностью, чтобы наработать правильные шаги в этом направлении, в разработке новых программ по стимулированию рождаемости, защищенности родителей. Но этих наработок на самом деле еще нет», – резюмировала Лазебная.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube-канала «Василь Мокан»