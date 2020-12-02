RU
Все новости

В «Ощадбанке» на Донетчине остаются не полученными более 100 тысяч карт пенсионеров-ВПЛ

02.12.20 14:57
Светлана Якивчик
Светлана Якивчик / Фото: youtube.com

В отделениях «Ощадбанка» Донецкой области остаются неполученными более 100 перевыпущенных платежных карт пенсионеров – внутренне перемещенных лиц. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщила начальник Донецкого областного управления «Ощадбанка» Светлана Якивчик, передает корреспондент «Донецких новостей».

Она уточнила, что на сегодня в Донецкой области – 280 тысяч пенсионеров-внутренне перемещенных лиц.

«Конечно, все средства на счета пенсионеров-ВПЛ банком начисляются в полном объеме и вовремя. Но на сегодня более 100 тысяч карточных счетов также находятся в отделениях "Ощадбанка" Донецкой области и ожидают обращения своих собственников, пенсионеров-ВПЛ», – отметила Якивчик.

Начальник управления добавила, что пенсионеры-ВПЛ могут до 1 января 2021 года еще пользоваться прежними просроченными картами дистанционно.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк