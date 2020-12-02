В Украине число пенсионеров-переселенцев сократилось на 34%

Жители неподконтрольных Украине территории, которые имеют право на украинскую пенсию, должны ее получать. И для этого необходимо снять все процессуальные барьеры, которые появились после 2014 года. Такое мнение высказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Официально в Украине зарегистрировано около 1,5 миллиона переселенцев из Донбасса и Крыма. И если в 2015-2018 годах количество внутреннее перемещенных лиц (ВПЛ), которые получали пенсии, составляло 956 тысяч, то по состоянию на сентябрь 2020 года их 636 тысяч, а сейчас – 634 тысячи. То есть за период вооруженного конфликта число пенсионеров-ВПЛ сократилось на 34%.

«До 2014 года в Донецкой и Луганской области у нас было 1,2 млн пенсионеров. Первоначально им нужно было просто приехать на подконтрольную территорию в отделение Пенсионного фонда и они получали выплаты. Но потом были созданы определенные процедуры: идентификации, верификация, проверки. Это сработало на то, что сегодня этих людей меньше, что сегодня фактически всего 634 тысячи тех, кто постоянно получает пенсионные выплаты», – сказала министр.

Она отметила, что на пенсионеров-ВПЛ распространяются все пенсионные программы, действующие в государстве.

«Но я думаю, что если были какие-то усложнения процедурного характера, какие-то преграды – их нужно снимать. И я очень рада, что сегодня вице-премьер-министр [Алексей Резников] думает об этом. И когда при КПВВ открываются Центры предоставления административных услуг, там также должен присутствовать Пенсионный фонд. Нужно создавать условия. Не нужно говорить – сначала приезжай, зарегистрируйся [как ВПЛ], а потом получай. К людям нужно относиться по-человечески», – считает министр.

Она отметила, что государству не нужно бояться, что при таком подходе увеличится число обратившихся за пенсиями с неподконтрольной территории. «Нам не нужно этого бояться. Ведь это наши люди, которые заработали стаж, работая на Украину. И мы должны им платить деньги. И мое внутреннее убеждение – буду делать все, чтобы пенсионеры на тех территориях, которые заслужили пенсии, должны ее получать», – заключила Лазебная.

Ранее министр заявляла, что пенсионеры, проживающие в «Л-ДНР», должны получать украинские пенсии при условии, что они лично прибудут на подконтрольную Украине территорию и обратятся в Пенсионный фонд.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube-канала «Василь Мокан»