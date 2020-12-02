Пенсионерам-ВПЛ: В «Ощадбанке» уточнили сроки продления карт и идентификации

Срок действия просроченных платежных карт «Ощадбанка» пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц продлен пока до 1 января 2021 года. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 декабря, сообщила начальник Донецкого областного управления «Ощадбанка» Светлана Якивчик.

«"Ощадбанком" продлен срок действия платежных карт пенсионерам-ВПЛ до 1 января 2021 года. Но хочу напомнить, что отсрочены именно те платежные карты, которые открыты по пакету "Мій рахунок. Внутрішньо переміщена особа"», – подчеркнула Якивчик.

Она посоветовала тем, кто еще не успел свериться или у кого нет информации, по какому именно тарифному пакету открыт счет, обратиться для уточнения в контакт-центр «Ощадбанка» или на бесплатную «горячую линию» 0-800-210-800.

«Для пенсионеров-ВПЛ в "Ощадбанке" продолжает действовать предварительная запись для посещения отделений банка через электронную очередь. Чтобы записаться в эту очередь, можно оставить заявку на сайте банка, позвонить на "горячую линию" или зарегистрироваться в мобильном приложении», – добавила начальник управления.

Она также напомнила, что «Ощадбанком» отсрочено прохождение идентификации до 1 января 2021 года плюс 60 дней после окончания карантина.

В этой связи Светлана Якивчик призвала пенсионеров-ВПЛ, которые по разным причинам пока не могут пройти идентификацию и посетить отделение банка, не переживать по этому поводу и пользоваться своими картами дистанционно.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области зарегистрировано 280 тысяч пенсионеров-внутренне перемещенных лиц. Но на сегодня более 100 тысяч перевыпущенных карт находятся в отделениях «Ощадбанка» Донецкой области и ожидают обращения своих собственников, пенсионеров-ВПЛ.