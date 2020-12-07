Лестницы обрушены, здания разбирают на кирпич: В «ДНР» показали закрытый завод (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Енакиево (Донецкая обл.) превращается в руины цементный завод. Его нынешнее состояние показали местные жители в соцсетях.

Завод, который с 1974 года являлся единственным производителем белого декоративного цемента М-400, был закрыт еще до начала военного конфликта на Донбассе: суд признал его банкротом еще в 2006 году.

Сейчас на территории завода разрушаются здания. Лестничные марши на верхние уровни обрезаны или обрушены, подвальные помещения частично засыпаны. Металлоконструкции режут на металлолом, а здания разбирают на кирпич.

«В настоящее время оставшиеся здания и сооружения находятся в весьма ветхом состоянии. Передвижение по нулевой отметке цехов затруднено из-за гор не вывезенного цемента, битого кирпича, рухнувших плит перекрытий и иных конструкций», – рассказал очевидец.

«Скоро это ждет все заводы и шахты в ДНР… Уже… Развиваемся, растем!... Куда ни глянь, везде разруха… Хоть бы что-то построили… Вы смеетесь? Куда там строить, хоть бы погоняли металлоломщиков, там же все сыпется, рушится», – пишут в местном паблике.