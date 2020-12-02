Политолог рассказал, как в «ДНР» ФСБэшники сломали ногу «мэру»

Если Кремль пойдет на возврат Украине неподконтрольной части Донбасса, то неугодных с этим решением «республиканцев» будут зачищать. Такое мнение высказал политолог Олег Саакян.

Он отметил, что вывод всех российских структур из Донбасса Кремль может осуществить очень быстро и рядом способов. «Выведение войск, выведение своих кураторов, демонтаж "государственной" структуры может произойти достаточно быстро», – перечислил он.

Один из способов – ликвидация неугодных и несогласных. «Если мы посмотрим на лидеров-романтиков "русской весны", которыми воспользовалась Россия, то сегодня оставшихся из них в живых можно по пальцам одной руки перечислить. И если Россия прибегает к таким методам по отношению к своим гражданам, в том числе, к своей элите, то с оккупационными администрациями они не будут особо церемониться», – считает политолог.

Саакян привел один из последних примеров происходящего в «ДНР». «Например, случай в Горловке с так называемым "мэром". Зашел он в ресторан, сначала охрана всех разогнала, он решил по-барски покушать. Но не тут-то было. Там находились два обычных ФСБэшника, которые просто прибыли в командировку выполнять свои задачи. Они всю его охрану перебили, а "мэру" еще и ногу сломали. Вроде бы и "мэр", своя охрана… А оказалось, что два российских рядовых спецслужбиста гораздо выше его по вертикали голов», – рассказал он.

Отметим, что с июля 2016 года «мэром» Горловки является Иван Приходько.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Дом»