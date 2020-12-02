До 20 декабря: На Донетчине рассказали, как получить деньги по сэкономленной субсидии

В Донецкой области за 4 последних месяца «Ощадбанком» зачислено на счета субсидиантов более 60 млн грн помощи для оплаты коммунальных услуг. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 декабря, рассказала начальник Донецкого областного управления «Ощадбанка» Светлана Якивчик.

Она отметила, что это 49 тысяч клиентов банка, которые открыли счет и имеют статус субсидиантов.

«Наибольшие зачисления прошли в сентябре и октябре текущего года, перед началом отопительного сезона. Также, в соответствии с ранее подписанными договорами с коммунальными предприятиями, на их счета "Ощадбанком" зачислено более 23 млн грн компенсаций в виде субсидий для покрытия расходов жителям области на коммунальные услуги», – добавила Светлана Якивчик.

По ее словам, есть и такие жители области, которые сэкономили на коммунальных услугах, и их сумма субсидии оказалась больше, чем фактически потребленные услуги. В этом случае Управления труда и социальной защиты населения приглашают таких граждан посетить отделение банка для открытия счета и получения этой сэкономленной суммы субсидии.

«Но сегодня, к сожалению, еще 4,5 тысячи граждан, которые не обратились в отделения банка для получения этих сэкономленных сумм. Поэтому обращаюсь ко всем, уважаемые граждане, и прошу найти время, посетить отделение банка, открыть счета и получить сэкономленные вами средства по субсидиям. Ведь если вы не обратитесь до 20 декабря в отделения банка, то после 20 декабря "Ощадбанк" вернет эти деньги на счета Управлений труда и социальной защиты населения», – подчеркнула Светлана Якивчик.