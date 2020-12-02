Низкая зарплата, нет кадров и техники: В «ДНР» «министр» заявил о критической ситуации в водоснабжении

В коммунальной сфере «ДНР» самая проблемная отрасль – водоснабжение. Отмечается нехватка кадров, сложные условия труда и невысокая заработная плата. Об этом сегодня, 2 декабря, заявил «министр строительства и ЖКХ ДНР» Сергей Наумец на встрече с работниками «ГП "Вода Донбасса"».

««Нехватка персонала, сложные условия труда и невысокая заработная плата – то, с чем ежедневно сталкиваются работники сферы водоснабжения. Бывают периоды, им приходится работать по несколько смен из-за нехватки кадров», – сказал Наумец.

Более того, предприятие нуждается в закупке дополнительной техники, инструментов, «закупка которых осуществлялась еще со времен СССР».

«Огромное количество аварий – из-за высокого износа сетей. Требуется повсеместная замена коммуникаций. Рабочие бригады в основном задействованы на аварийных участках и текущих ремонтах», – продолжил «министр».

Он подчеркнул, что сфера водоснабжения, как и другие отрасли ЖКХ – дотационная и нуждается в постоянных вливаниях из «госбюджета». Но выделяемых средств все равно не хватает. «В этом году отрасль ЖКХ такую поддержку получила. Основная часть суммы – 2 млрд 978 млн руб. (1,2 млрд грн по местному курсу валют, – ред.) ушла на компенсацию финансовых потерь и 1 млрд руб. (385 млн грн) – непосредственно на капремонты. Очевидно, ситуация настолько критична, что эти средства не позволили существенно улучшить положение в отрасли», – резюмировал Наумец.

Напомним, что в «ДНР» за год подняли все виды коммунальных тарифов. «Власти» обещали после этого повысить зарплату коммунальщикам и улучшить качество предоставляемых населению услуг. Так, с 1 сентября 2019 года в «ДНР» подняли тарифы на услуги водоснабжения (на 52,7%), отвод стоков (на 57,1%), вывоз ТБО (почти на 30%), на квартплату (на 30%). С 1 февраля 2020 года выросла цена на электроэнергию, а с 1 октября – на отопление (рост от 5% до 72% по разным городам).