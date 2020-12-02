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В трех отделениях ПУМБ можно оформить документы на поставку газа от YASNO

02.12.20 17:56

В отделениях ПУМБ в трех городах Донетчины банковские работники помогают клиентам оформлять договоры на поставку газа с YASNO (ООО «Донецкие энергетические услуги»). Такая возможность появилась у клиентов благодаря надежному партнерству ПУМБ и YASNO.

Выбрать YASNO своим поставщиком газа и заключить с ним договор можно в отделениях ПУМБ в:

  • Краматорске – ул. Марата, 10;
  • Славянске – ул. Свободы, 6,
  • Соледаре – ул. Карпинского, 4.

«Для клиентов, которые не пользуются интернетом, и не могут подать заявку на подключение на сайте YASNO или в Viber, мы создаем дополнительные возможности для заключения договора на поставку газа. Теперь, кроме наших энергоофисов, заключить договор можно и в трех отделениях ПУМБ. Выбирая YASNO своим поставщиком газа, клиенты получают не только выгодную цену – 6,49 грн/м³ в декабре, но и комфортное обслуживание», – рассказал директор YASNO в Донецкой области Александр Северин.

«Банк стремится стать партнером для своих клиентов в решении важных вопросов, даже если они не связаны напрямую с банковским сервисом. Теперь заключить договор газоснабжения с YASNO можно, обратившись к менеджерам наших отделений. Партнерское соглашение предусматривает как бесплатное консультирование клиентов нашего партнера, так и кэшбек в размере 10% при оплате услуг кредитной картой ПУМБ», – отметил директор департамента продаж и развития розничного бизнеса ПУМБ Александр Щербаха.

Чтобы подать заявку на присоединение к договору поставки газа в банковских отделениях, жителям Донетчины следует взять с собой стандартный набор документов:

  • документ, подтверждающий право собственности на жилье, поскольку по закону право заключить договор на газоснабжение имеет владелец жилья, и документ нужен, чтобы в этом убедиться;
  • паспорт гражданина Украины или документ, его заменяющий;
  • справку о присвоении ИНН;
  • последний выставленный счет за поставкy газа.

Если документы подает совладелец недвижимости, то следует также предоставить разрешение всех совладельцев на заключение договора, если доверенное лицо владельца, – то доверенность.

Справка: YASNO – поставщик электроэнергии, газа, энергоэффективных продуктов и решений для электромобилей, который предоставляет услуги 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Черкасской областях. YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня и развивает онлайн-обслуживание. Для экономии расходов на электроэнергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные панели, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.

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