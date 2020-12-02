Отдельный сектор: Как лечат военных с COVID-19 в зоне ООС (Фото)

В зоне Операции Объединенных сил служащие в Луганской области получают медицинскую помощь на базе 59-го мобильного госпиталя в Северодонецке. Здесь военнослужащими занимаются врачи всех профилей, также есть и ковидное отделение, передает «Вільне радіо».

У военных в Донецкой области есть свои мобильные лаборатории по ПЦР-тестированию. Если военный служит, например, вблизи Торецка, Светлодарска, то он обращается в 65-й военный мобильный госпиталь в Часов Яре (Бахмутский р-н, Донецкая обл.). Здесь есть своя мобильная лаборатория по ПЦР-тестированию. Появилась она только в конце октября.

А у военных на Луганщине своей лаборатории нет. В 59-м мобильном госпитале используют экспресс-тесты или же делают забор биоматериала для ПЦР и отправляют его в гражданскую лабораторию.

59-й мобильный госпиталь располагается на базе Северодонецкой городской больницы, здесь армия арендует часть зданий. «Военная» территория огорожена, у входа – контрольный пункт.

Посещение госпиталя начинается с санитарной палатки возле КПП. Здесь просторно и греет буржуйка. А за единственным столом сидит медбрат в халате, маске и щитке. Они измеряет температуру прибывающим обычным ртутным градусником.

«Мы не доверяем электронным термометрам, они конкретно врут. Тем более, сейчас у нас приближается холодное время года. Хотя палатки отапливаются, но все равно есть большая погрешность. А вот ртутных градусников у нас – выше крыши», – говорит заместитель начальника госпиталя Роман Исаенко.

На температуру впоследствии ориентируется врач-инфекционист, если осматривает больного или военного с подозрением на COVID-19. Если она повышена у человека, который приехал на прием к стоматологу или хирургу, то сначала придется сделать экспресс-тест на выявление коронавирусной болезни.

«Сейчас привозят много контактных. К тому же накладывается сезонность. Сейчас часто думают на COVID, но есть тонзиллиты, фарингиты, ларингиты и масса других инфекционных заболеваний, с такой же клинической симптоматикой, под такой же маской скрываются. Но мы уже всех расцениваем как потенциальных COVID-пациентов», – уточняет замначальника госпиталя.

В карантинных условиях на территории госпиталя в Северодонецке пришлось сделать «перестановки». В основное здание большинство пациентов не идут. Их принимают или в инфекционном, или в оборудованных под офисы машинах, которые находятся дальше. Расставили все так, чтобы возможно зараженные пациенты и военные с условным больным зубом не пересекались.

Пациенты, которым подтверждают коронавирус, без симптомов – возвращаются на место службы, но в изолятор. Если же состояние не стабильное – их размещают в стационар. В целом сейчас в госпитале готовы одновременно лечить 50 больных с COVID-19. Но, в случае необходимости, расширятся до 86.

Зона размещения пациентов с подтвержденным ковидом отделена и закрыта для посетителей. В «красную» зону попадают в спецэкипировке, проход – через пленку.

Есть случаи заболевания ковидом и медиков. Например, вот заразился начальник госпитального отделения госпиталя Иван Стаценко, лечится он здесь же в госпитале. Чувствует себя нормально, поэтому лечение частично совмещает с работой. Поскольку постоянно находится в отделении, то может параллельно наблюдать за больными.

Главный показатель больного COVID-19 на стационарном лечении – сатурация. Ее проверяют регулярно. «Сатурация – это насыщенность кислородом крови. Если легкие справляются, то в норме сатурация выше 95%, до 99%. Тогда все нормально. Если вдруг проседает сатурация на 92% и ниже – это уже показания к кислородной терапии. Уже надо давать кислород. Это проверяем прибором пульсоксиметром. Каждое утро и вечером медсестра заходит и меряет. Вставляем палец и зажимаем. Принцип работы прибора таков: внутри мелькает лазер, он пропускает через кончик пальчика свет. В зависимости от насыщения гемоглобином нашей крови, в зависимости от насыщения кислородом, он будет по-разному пропускать этот лазер», – рассказывает Иван Стаценко.

Лечат пациента с легкой формой COVID-19 в среднем 2 недели. При необходимости отправляют его на компьютерную томографию легких.

Именно КТ показывает насколько поражены органы дыхания. Если вирус повредил более 10% легких – военнослужащего везут на лечение в инфекционные отделения военных госпиталей в Харьков или Днепр.

Так, медики распределяют ковид-военнослужащих по степени тяжести болезни, которую оценивают по проценту поражения легких. Есть 3 степени:

легкая – 1-10% поражений. Бессимптомный больной с подтвержденным COVID-19 или с минимальными проявлениями болезни может оставаться в изоляторе по месту службы. Легкие больные с симптомами, состояние которых не стабильно, должны ехать в мобильный госпиталь;

средняя – 10-50%. Больных средней тяжести болезни везут в Харьков или Днепр. Эти пациенты нуждаются в кислородной поддержке. Некоторым достаточно использовать дополнительный кислород по несколько часов в день.

тяжелая – 50-100%. Тяжелых больных везут в Харьков или Днепр. Эти пациенты нуждаются в постоянной кислородной поддержке. Они чаще всего находятся в реанимации, а функцию легких может полноценно выполнять аппарат искусственной вентиляции легких.

По данным медиков, тяжелой формой COVID-19 в Украине болеют менее 10% военных.

Медицинская система ВСУ отделена от гражданской, хотя работают врачи по тем же протоколам. Но армия ведет свой отдельный учет заболеваемости COVID-19. Так, на 1 декабря во всех подразделениях ВСУ по стране 10 367 случаев коронавируса, 26 пациентов скончались.