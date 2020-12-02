Из-за вспышки COVID-19: На Донетчине некоторые отделения «Ощадбанка» закрывают на карантин

В Донецкой области отделения «Ощадбанка» работают в штатном режиме, однако в отдельных случаях могут закрываться на карантин. Об этом сегодня, 2 декабря, рассказала начальник Донецкого областного управления «Ощадбанка» Светлана Якивчик, передает корреспондент «Донецких новостей».

Она отметила, что в регионе функционируют: 151 отделение «Ощадбанка», 234 банкомата, 171 информационно-платежный терминал и мобильное передвижное отделение на базе автомобиля КрАЗ, которое оказывает услуги по всей территории Донецкой области, но в приоритете – населенные пункты вдоль линии разграничения.

«К сожалению, в отдельных случаях мы вынуждены работу некоторых отделений приостанавливать из-за вспышки COVID-19. В тех отделениях, где хотя бы у одного сотрудника диагностируют коронавирус, – работу отделения приостанавливают, помещения дезинфицируют, а иных сотрудников этого отделения отправляют на самоизоляцию до получения негативного теста на коронавирус или исчезновения симптомов COVID-19», – констатировала Светлана Якивчик.

По ее словам, такие случаи единичны, и в банке принимают меры в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Украины.