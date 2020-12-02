В Мариуполе на взятке погорел эксперт центра гоструда

В Мариуполе при получении взятки задержали технического эксперта ГП «Донецкий экспертно-технический центр Гоструда». Об этом сегодня, 2 декабря, сообщили в отделе информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

Досудебным расследования установлено, что в ноябре 2020 года технический эксперт вымогал у частного предпринимателя взятку. За 700 долларов мужчина обещал не препятствовать регистрации и дальнейшему оформлению двух погрузчиков.

Чиновника задержали в момент получении денег. Сейчас решается вопрос по уведомлению ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Техэксперту инкриминируется получение неправомерной выгоды, совмещенное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.