В ковид-больнице Бахмута реанимация заполнена на 100% (Видео)

В Бахмуте больных коронавирусом лечат в Многопрофильной больнице интенсивного лечения (МБИЛ). Сейчас здесь 120 коек для ковид-пациентов, их лечат в трех отделениях: инфекционном, терапевтическом и отделении реанимации.

«Ситуация по коронавирусу в нашей больнице, как и по всей Украине, очень сложная. Больных очень много. В последнее время начали поступать очень тяжелые, крайне тяжелые больные, у которых много осложнений, вызванных коронавирусой инфекцией. Они должны находиться в отделении реанимации. Поэтому отделение реанимации у нас заполнено на 100% всегда», – рассказала завотделением анестезиологии и интенсивной терапии МБИЛ Наталья Хромихина.

Из 120-ти ковид-коек централизованная подача кислорода подведена к 16-ти. «Из них 10 находятся в отделении интенсивной терапии и 6 – в инфекционном. Также есть 36 [переносных] кислородных концентраторов. По состоянию на сегодня этого хватает. Но статистика нас беспокоит, количество больных растет», – добавил заместитель главврача МБИЛ Иван Губский.

Сейчас в больнице монтируют кислородную станцию, так называемый «генератор». «Это нам даст существенную экономию. А главное – возможность качественного обеспечения кислорода всех подразделений. Ведь это не только для ковидных, это нужно и для иных пациентов», – заключил Губский.

Напомним, что в Бахмутской ОТГ с начала пандемии по состоянию на 2 декабря зарегистрировано 1478 случаев COVID-19.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Донецька облдержадміністрація»