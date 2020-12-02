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Выданные уже отображаются: Через «Дія» пока еще нельзя оформить новую справку ВПЛ

02.12.20 19:09
Справка ВПЛ / Фото из открытых источников
Справка ВПЛ / Фото из открытых источников

Справка взятия на учет ВПЛ (внутренне перемещенного лица) в электронном виде уже отображается в мобильном приложении «Дія». Но пока через него нельзя оформить новый такой документ. Об этом рассказала

«Уже в приложении "Дія" отображается справка взятия на учет ВПЛ, которую ранее человек получил. И такую электронную справку можно предъявлять в любых органах, она будет действительной», – сообщила юрист БФ «Право на захист» («Право на захист») Дарья Лысенко.

Она отметила, что пока еще невозможно в электронном виде подать заявку на первое получение справки ВПЛ. Пока еще эта функция не реализована.

Для первого оформления справки ВПЛ сейчас переселенцу все также необходимо лично обратиться в Управление труда и социальной защиты населения. «Но после оформления документа он "подтянется" в "Дію". И в дальнейшем бумажный вариант носить с собой не нужно будет», – добавил координатор компонента «Е-демократія» программы EGAP Сергей Карелин.

Эксперты акцентировали, что нужно различать портал «Дія» и мобильное приложение «Дія». «Как раз электронная справка ВПЛ находится именно в приложении "Дія". Потому что многие путают. Например, говорят: я обратился на портал, а там справки нет. Поэтому обращайте внимание – справка будет именно в смартфоне», – уточнила Лысенко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру радио «Голос Донбасу»

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